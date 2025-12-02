Путін знову плюне світові в обличчя: Україна різко відреагувала на нові погрози диктатора РФ

Диктатор РФ Володимир Путін другий день поспіль на тлі перемовин із американською стороною робить заяви, які відверто показують, що він не планує припиняти війну проти України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Так на заяви російського правителя, зроблені перед його зустріччю з представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Вчора він заявив, що готовий боротися протягом зими. Сьогодні він погрожує морським портам та свободі судноплавства. І ці загрози спрямовані, перш за все, на Одесу, про яку президент Трамп говорив з великою теплотою", — зазначив глава українського МЗС у мережі Х.

Міністр наголосив, що Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона ж розпочала. Москва має також припинити "марнувати час світу, який має бути часом миру".

"Якщо цього не станеться, і Путін просто знову плюне світові в обличчя, наслідки мають бути", — вважає Сибіга.

Міністр запевнив, що Україна повністю підтримує всі справедливі зусилля, які можуть призвести до справедливого миру.

"Команди України та Сполучених Штатів разом з нашими європейськими партнерами багато працювали та досягли важливого прогресу. Тепер час змусити джерело війни в Москві покласти їй край", — додав Сибіга.

Як повідомляв портал "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін знову заявив, що російські війська окупували Покровськ. За його словами, це місто — добрий плацдарм для вирішення всіх завдань так званої "СВО", "звідси зручно рухатися у всіх напрямках, які вважатиме за потрібне Генштаб РФ".

Видання "Коментарі" також писало, що Путін заявив про війну з Європою. За його словами, Росія не збирається воювати з європейськими країнами. Але якщо Європа почне війну — РФ готова "прямо зараз".