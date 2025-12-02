Путин снова плюнет миру в лицо: Украина резко отреагировала на новые угрозы диктатора РФ

Диктатор РФ Владимир Путин второй день подряд на фоне переговоров с американской стороной делает заявления, которые откровенно показывают, что он не планирует прекращать войну против Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Так, на заявления российского правителя, сделанные перед его встречей с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Вчера он заявил, что готов бороться в течение зимы. Сегодня он угрожает морским портам и свободе судоходства. И эти угрозы направлены прежде всего на Одессу, о которой президент Трамп говорил с большой теплотой", — отметил глава украинского МИД в сети Х.

Министр подчеркнул, что Россия должна прекратить кровопролитие, которое она начала. Москва должна также прекратить "тратить время мира, которое должно быть временем для мира".

"Если этого не произойдет, и Путин просто снова плюнет миру в лицо, последствия должны быть", — считает Сибига.

Министр заверил, что Украина полностью поддерживает все справедливые усилия, которые могут привести к справедливому миру.

"Команда Украины и Соединенных Штатов вместе с нашими европейскими партнерами много работали и достигли важного прогресса. Теперь пора заставить источник войны в Москве положить ей конец", — добавил Сибига.

Как сообщал портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин снова заявил, что российские войска оккупировали Покровск. По его словам, этот город — хороший плацдарм для решения всех задач так называемой "СВО", "отсюда удобно двигаться по всем направлениям, которые сочтет нужным Генштаб РФ".

Издание "Комментарии" также писало, что Путин заявил о войне с Европой. По его словам, Россия не намерена воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну – РФ готова "прямо сейчас".