Путін заявив про взяття «хорошого плацдарму» для руху у всіх напрямках

Російський диктатор Володимир Путін знову заявив, що російські війська окупували Покровськ, Путін називає його колишньою назвою – Червоноармійськ.

Володимир Путін

Раніше Міноборони РФ показало кадри з Покровська, де військові розгортають російський прапор, у Генштабі ЗСУ вже спростували цей факт, заявивши, що цей "флаговтик" стався через туман і був ліквідований.

Покровську надавалося особливого значення обома сторонами, заявив Путін.

Також диктатор зазначив, що Покровськ — добрий плацдарм для вирішення всіх завдань так званої "СВО", "звідси зручно рухатися у всіх напрямках, які вважатиме за потрібне Генштаб РФ".

Путін підтвердив запрошення іноземним журналістам, у тому числі українським, відвідати Покровськ та побачити все на власні очі.

Він заявив, що небезпека там зберігається для журналістів, але російські воєнкори там працюють, західні також можуть, уточнив Путін.

Він також додав, що керівництво України начебто живе на іншій планеті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що аналітики проекту DeepState повідомили, що відео, опубліковане на сторінці 425 ОШП, де українські військові в центрі Покровська тримають прапор України, – згенеровано штучним інтелектом, тобто є фейковим.

"Сподіваємося, сторінку просто зламали і це не погоджувалося керівництвом підрозділу", — зазначають у DeepState.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп'янську.