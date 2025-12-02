Аналитики проекта DeepState сообщили, что видео, опубликованное на странице 425 ОШП, где украинские военные в центре Покровска держат флаг Украины, – сгенерировано искусственным интеллектом, то есть фейковое.

Военные опубликовали ИИ-видео о «зачистке Покровска»: что это было

"Ситуация, которую даже трудно просто комментировать. Можно делать медийные заявления о "зачистке" Покровска, но уподобляться кац*пам и делать фейковые видео — это лишнее. Наиболее очевидный факт на кадрах – знак пешеходного перехода, который решил станцевать.

Враг распространил кадры пребывания в центральной части Покровска, где снял видео со своей тряпкой. А со временем в сети Х на странице 425 ОШП появляется фейковое видео, которое было сгенерировано с помощью ИИ, чтобы "опровергнуть" моск*витов, что не добавляет доверия в обществе.

К сожалению, от таких акций противника в Покровске не становится меньше, а бойцам в Мирнограде с перекрытой логистикой не становится легче...

Надеемся, страницу просто взломали и это не соглашалось руководством подразделения", – отмечают в DeepState.

Между тем, в Генеральном штабе ВСУ отмечают, что подразделения Сил обороны Украины продолжают оборонные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске, Купянске.

"Бравурные заявления руководства страны-агрессора о "захвате" этих населенных пунктов армией РФ не соответствуют действительности. Речь идет лишь об очередной попытке кремля использовать отснятый на видео "флаговтык" с пропагандистской целью для влияния на участников международных переговоров.

В Покровске Донецкой области Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги. Продолжаются поисково-штурмовые действия по ликвидации очагов врага. Противник несет значительные потери. За прошедшие сутки на Покровском направлении украинские воины обезвредили в общей сложности 104 оккупантов. Так, наши подразделения уже зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский триколор в одном из районов города.

Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда для поставок на наши позиции всего необходимого", – заявили в Генштабе.

Там также добавили, что напряженной остается ситуация в Волчанске Харьковской области. Враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БПЛА и артиллерию. Однако украинские защитники стойко удерживают позиции, добавили там.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оперативное командование "Восток" сообщило, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке, а попытки "флагофтыков" в качестве доказательства взятия под контроль всего города лишь увеличивают потери врага в живой силе.