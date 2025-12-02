Аналітики проєкту DeepState повідомили, що відео, на сторінці 425 ОШП, де українські військові у середмісті Покровська тримають прапор України, – згенероване штучним інтелектом, тобто фейкове.

Військові опублікували ШІ-відео про «зачистку Покровська»: що це було

"Ситуація, яку навіть важко просто коментувати. Можна робити медійні заяви про "зачистку" Покровська, але уподібнюватися кац*пам і робити фейкові відео — це зайве. Найбільш очевидний факт на кадрах — знак пішохідного переходу, який вирішив станцювати.

Ворог поширив кадри перебування в центральній частині Покровська, де зняв відео зі своєю ганчіркою. А з часом у мережі Х на сторінці 425 ОШП з'являється фейкове відео, яке було згенероване за допомогою ШІ, щоб "спростувати" моск*витів, що не додає довіри в суспільстві.

На жаль, від таких акцій противника в Покровську не стає менше, а бійцям в Мирнограді з перекритою логістикою не стає легше...

Сподіваємося, сторінку просто взломали і це не погоджувалося керівництвом підрозділу". – наголошують у DeepState.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську.

"Бравурні заяви керівництва країни-агресора про "захоплення" цих населених пунктів армією рф не відповідають дійсності. Ідеться лише про чергову спробу кремля використати знятий на відео "флаговтик" з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів.

У Покровську Донецької області Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат. Протягом минулої доби на Покровському напрямку українські воїни знешкодили загалом 104 окупантів. Так, наші підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста.

Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на наші позиції всього необхідного", – заявили у Генштабі.

Там також додали, що напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції, додали там.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що оперативне командування "Схід" повідомило, що у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові, а спроби "флагофтиків" начебто як доказ взяття під контроль всього міста лише збільшують втрати ворога у живій силі.