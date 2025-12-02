logo_ukra

BTC/USD

87235

ETH/USD

2825.93

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни у Покровську: у ЗСУ зробили обнадійливу заяву, чому не все ще втрачено
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни у Покровську: у ЗСУ зробили обнадійливу заяву, чому не все ще втрачено

ЗСУ зміцнюють логістику на Покровському напрямку та завдають ворогу рекордних втрат

2 грудня 2025, 12:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Говорити про втрату Україною Покровську наразі передчасно. Оперативне командування "Схід" повідомило, що у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові, а спроби "флагофтиків" начебто як доказ взяття під контроль всього міста лише збільшують втрати ворога у живій силі. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ОК "Схід".

Росіяни у Покровську: у ЗСУ зробили обнадійливу заяву, чому не все ще втрачено

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

"У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу "флагофтику" в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп", – зазначають військові.

Захисники додають, що намагання окупантів створювати пропагандистські ілюстрації того, що вони начебто контролюють місто, ведуть до суттєвих втрат їх живої сили.

Також, попри несприятливі погодні умови, підрозділи Сил оборони не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп противника.

За даними ОК "Схід", у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Українські військові повідомляють, що для стабільного забезпечення підрозділів на Покровському напрямку налагоджують додаткові маршрути постачання до Покровська та Мирнограда. Нові логістичні канали мають гарантувати безперервне надходження всього необхідного для оборони.

За даними воїнів, минулої доби на цій ділянці фронту вдалося відбити 72 атаки російських штурмових груп, які намагалися прорвати українську оборону.

Попередні підрахунки свідчать, що лише на Покровському напрямку за добу ліквідовано 104 окупантів, із них 81 — безповоротно.

У межах усієї смуги відповідальності угруповання військ "Схід" ворог зазнав найбільших за останній час втрат. За добу ЗСУ знищили 445 російських військових, включно з тими, хто був поранений або вибув зі строю з інших причин.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у DeepState назвали два міста, де ситуація стає дедалі критичнішою.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/EastOC/posts/pfbid02z3yaJ8m7Ez2xEKHneVZx1z2pdLSzQ1AHoYi7F8oV7zJMNmJM4n9Szipg9H7q3WNBl
Теги:

Новини

Всі новини