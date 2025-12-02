Росіяни у Покровську: у ЗСУ зробили обнадійливу заяву, чому не все ще втрачено

Говорити про втрату Україною Покровську наразі передчасно. Оперативне командування "Схід" повідомило, що у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові, а спроби "флагофтиків" начебто як доказ взяття під контроль всього міста лише збільшують втрати ворога у живій силі. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ОК "Схід".

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

"У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу "флагофтику" в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп", – зазначають військові.

Захисники додають, що намагання окупантів створювати пропагандистські ілюстрації того, що вони начебто контролюють місто, ведуть до суттєвих втрат їх живої сили.

Також, попри несприятливі погодні умови, підрозділи Сил оборони не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп противника.

За даними ОК "Схід", у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Українські військові повідомляють, що для стабільного забезпечення підрозділів на Покровському напрямку налагоджують додаткові маршрути постачання до Покровська та Мирнограда. Нові логістичні канали мають гарантувати безперервне надходження всього необхідного для оборони.

За даними воїнів, минулої доби на цій ділянці фронту вдалося відбити 72 атаки російських штурмових груп, які намагалися прорвати українську оборону.

Попередні підрахунки свідчать, що лише на Покровському напрямку за добу ліквідовано 104 окупантів, із них 81 — безповоротно.

У межах усієї смуги відповідальності угруповання військ "Схід" ворог зазнав найбільших за останній час втрат. За добу ЗСУ знищили 445 російських військових, включно з тими, хто був поранений або вибув зі строю з інших причин.

