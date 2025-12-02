Говорить о потере Украиной Покровска пока преждевременно. Оперативное командование "Восток" сообщило, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке, а попытки "флагофтыков" в качестве доказательства взятия под контроль всего города лишь увеличивают потери врага в живой силе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОК "Восток".

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"В Покровске продолжаются поисково- штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Захватчики, воспользовавшись густым туманом, сделали очередную попытку "флагофтика" в одном из районов города, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска. После этого они поспешно убежали, продолжается зачистка вражеских групп", — говорится в сообщении.

Защитники добавляют, что попытки оккупантов создавать пропагандистские иллюстрации того, что они якобы контролируют город, ведут к существенным потерям их живой силы.

Также, несмотря на неблагоприятные погодные условия, подразделения сил обороны не прекращают воздушную разведку, корректировку и огненное поражение групп противника.

По данным ОК "Восход", в Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Украинские военные сообщают, что для стабильного обеспечения подразделений на Покровском направлении налаживают дополнительные маршруты поставок в Покровск и Мирноград. Новые логистические каналы должны гарантировать непрерывное поступление всего необходимого для обороны.

По данным воинов, за прошедшие сутки на этом участке фронта удалось отразить 72 атаки российских штурмовых групп, пытавшихся прорвать украинскую оборону.

Предварительные подсчеты свидетельствуют, что только на Покровском направлении за сутки ликвидировано 104 кафира, из них 81 — безвозвратно.

В пределах всей полосы ответственности группировки войск "Восток" враг понес наибольшие за последнее время потери. За сутки ВСУ уничтожили 445 российских военных, включая тех, кто был ранен или выбыл из строя по другим причинам.

