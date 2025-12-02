У DeepState назвали два міста, де ситуація стає дедалі критичнішою

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Російські окупаційні війська не залишають спроби захопити Покровськ та Мирноград Донецької області. Ситуація критична, але битва за цю агломерацію продовжується. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє моніторинговий проект DeepState в Telegram.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Водночас українські захисники докладають зусиль з метою зачистки окремих районів, але основна робота виконується пілотами дронів, які намагаються виявити та знищити супротивника.
При цьому російські окупанти мають можливості відправляти нових піхотинців у ті райони, які вже були зачищені.
Аналітики додають, що проблемною є ділянка бойових дій у районі населеного пункту Рівне та на відрізку між Покровськом та Червоним Лиманом, де здійснюється постійна фіксація противника. Зокрема, російські окупанти влаштовують там засідки, мінують ділянку та навіть вибудовують інженерні загородження.
За словами аналітиків, це ускладнює логістику через цю місцевість і ставить під велике питання пересування у напрямку Мирнограду.
Стверджується, що зараз логістика в Мирнограді здійснюється за допомогою наземних роботизованих комплексів і дронів.
Загалом ситуація залишається критичною, але битва за Покровськ та Мирноград триває.
Читайте також на порталі "Коментарі" — окупанти розстріляли українських полонених на Запоріжжі.