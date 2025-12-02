У DeepState назвали два міста, де ситуація стає дедалі критичнішою

Російські окупаційні війська не залишають спроби захопити Покровськ та Мирноград Донецької області. Ситуація критична, але битва за цю агломерацію продовжується. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє моніторинговий проект DeepState в Telegram.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

"Противник продовжує розпорошуватися по Покровську та його околицях, намагаючись встановити фізичний контроль у районі. Найбільше фіксацій ворога здійснюється в центральній та північній частинах міста", — зазначають аналітики.

Водночас українські захисники докладають зусиль з метою зачистки окремих районів, але основна робота виконується пілотами дронів, які намагаються виявити та знищити супротивника.

При цьому російські окупанти мають можливості відправляти нових піхотинців у ті райони, які вже були зачищені.

Аналітики додають, що проблемною є ділянка бойових дій у районі населеного пункту Рівне та на відрізку між Покровськом та Червоним Лиманом, де здійснюється постійна фіксація противника. Зокрема, російські окупанти влаштовують там засідки, мінують ділянку та навіть вибудовують інженерні загородження.

За словами аналітиків, це ускладнює логістику через цю місцевість і ставить під велике питання пересування у напрямку Мирнограду.

Стверджується, що зараз логістика в Мирнограді здійснюється за допомогою наземних роботизованих комплексів і дронів.

"Техніка або автомобілі вже довгий час не застосовуються, а кожне фізичне висування в якусь точку — це майже 100% потрапляння в засідку противника і входження з ним у вогневий контакт. Зокрема, бійці нарікають, що крім своїх зон відповідальності, вони отримують завдання утримувати відповідний "перешийок". дільниця додаткових підрозділів, які забезпечать проходження логістики та розвантажать ресурси інших бригад", – йдеться у повідомленні.

Загалом ситуація залишається критичною, але битва за Покровськ та Мирноград триває.

Читайте також на порталі "Коментарі" — окупанти розстріляли українських полонених на Запоріжжі.



