В DeepState назвали два города, где ситуация становится все более критической

Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска не оставляют попытки захватить Покровск и Мирноград Донецкой области. Ситуация критическая, но битва за эту агломерацию продолжается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
В то же время украинские защитники прилагают усилия с целью зачистки отдельных районов, но основная работа выполняется пилотами дронов, которые пытаются обнаружить и уничтожить противника.
При этом, у российских оккупантов есть возможности отправлять новых пехотинцев в те районы, которые уже были зачищены.
Аналитики добавляют, что проблемным является участок боевых действий в районе населенного пункта Ровное и на отрезке между Покровском и Красным Лиманом, где осуществляется постоянная фиксация противника. В частности, российские оккупанты устраивают там засады, минируют участок и даже выстраивают инженерные заграждения.
По словам аналитиков, это затрудняет логистику через данную местность и ставит под большой вопрос передвижение в направлении Мирнограда.
Утверждается, что сейчас логистика в Мирноград осуществляется с помощью наземных роботизированных комплексов и дронов.
В целом, ситуация остается критической, но битва за Покровск и Мирноград продолжается.
