В DeepState назвали два города, где ситуация становится все более критической
НОВОСТИ

В DeepState назвали два города, где ситуация становится все более критической

Аналитики DeepState рассказали о боях за Покровск и Мирноград

2 декабря 2025, 07:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска не оставляют попытки захватить Покровск и Мирноград Донецкой области. Ситуация критическая, но битва за эту агломерацию продолжается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.

В DeepState назвали два города, где ситуация становится все более критической

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"Противник продолжает распыляться по Покровску и его окрестностям, пытаясь установить физический контроль в районе. Больше всего фиксаций врага осуществляется в центральной и северной частях города", – отмечают аналитики.

В то же время украинские защитники прилагают усилия с целью зачистки отдельных районов, но основная работа выполняется пилотами дронов, которые пытаются обнаружить и уничтожить противника.

При этом, у российских оккупантов есть возможности отправлять новых пехотинцев в те районы, которые уже были зачищены.

Аналитики добавляют, что проблемным является участок боевых действий в районе населенного пункта Ровное и на отрезке между Покровском и Красным Лиманом, где осуществляется постоянная фиксация противника. В частности, российские оккупанты устраивают там засады, минируют участок и даже выстраивают инженерные заграждения.

По словам аналитиков, это затрудняет логистику через данную местность и ставит под большой вопрос передвижение в направлении Мирнограда.

Утверждается, что сейчас логистика в Мирноград осуществляется с помощью наземных роботизированных комплексов и дронов.

"Техника или автомобили уже долгое время не применяются, а каждое физическое выдвижение в какую-то точку – это почти 100% попадание в засаду противника и вхождение с ним в огневой контакт. В частности, бойцы сетуют, что кроме своих зон ответственности, они получают задачу удерживать соответствующий "перешеек", что требует дополнительных ресурсов, хотя было бы целесообразнее отдать этот участок дополнительных подразделениям, которые обеспечат прохождение логистики и разгрузят ресурсы других бригад", – говорится в сообщении.

В целом, ситуация остается критической, но битва за Покровск и Мирноград продолжается.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты расстреляли украинских пленных на Запорожье.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22820
