Оккупанты расстреляли украинских пленных на Запорожье - DeepState
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты расстреляли украинских пленных на Запорожье - DeepState

Известно, что россияне убили украинских военных, взятых в плен

27 ноября 2025, 14:11
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Западнее Зеленого Гая российские оккупанты расстреляли 5 военнопленных бойцов Сил Обороны Украины. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продолжает "класть" на все нормы международного права, демонстрируя все аспекты своей биосмусорной мини-цивилизации. По имеющимся данным, враг взял в плен ребят в посадке, положил их в один ряд, а после допроса расстрелял", – говорится в сообщении.

В DeepState отмечают, что мир до сих пор не понимает жестокости российских военных, когда они расстреливают гражданских и военных.

"После разбора ситуации, для поддержки были выдвинуты группы прикрытия. К сожалению, пятерых бойцов из такой группы враг вчера взял в плен западнее Зеленой Рощи и расстрелял", – пишут аналитики DeepState .

Также сообщается, что позавчера в тылу в одной из посадок российская диверсионная группа взяла в плен и расстреляла 4 пилотов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Александровском направлении Днепропетровской области враг давит. Район Даниловки перешел на сторону оккупантов, поэтому н.п остается пока полностью под контролем врага. Об этом заявляет военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который ежедневно предоставляет информацию с фронта.

"Наши попытки стабилизировать участок не пришли, поэтому инициатива сейчас в руках противника. Русские дальше давят по своему уже проложенному вектору — двигаются западнее, прямо в направлении Остаповского. Параллельно противник начал подтягивать южный фланг! Серая зона значительно разрослась вдоль линии, где продолжаются постоянные боестолкновения. Враг нащупывает слабые места и работает малыми группами, заходя в посадки и промежутки между нашими опорниками", – пишет военный.



