Західніше Зеленого Гаю російські окупанти розстріляли 5 військовополонених бійців Сил Оборони України. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Окупанти розстріляли українських полонених на Запоріжжі – DeepState

"Ворог продовжує "класти" на всі норми міжнародного права, демонструючи всі аспекти своєї біосмітєвої міні-цивілізації. За наявними даними ворог взяв в полон хлопців у посадці, поклав їх в один ряд, а після допиту розстріляв", – йдеться в повідомленні.

У DeepState зазначають, що світ і досі не розуміє жорстокості російських військових, коли вони розстрілюють цивільних та військових.

"Після розбору ситуації, для підтримки було висунуто групи прикриття. На жаль, п'ятьох бійців з такої групи ворог вчора взяв у полон західніше Зеленого Гаю та розстріляв", – пишуть аналітики DeepState.

Також повідомляється, що позавчора в тилу в одній з посадок російська диверсійна група взяла в полон і розстріляла 4 пілотів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Олександрівському напрямку Дніпропетровської області ворог тисне. Район Данилівки перейшов на бік окупантів, тому н.п залишається поки повністю під контролем ворога. Про це заявляє військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Мучной", який щодня надає інформацію з фронту.

"Наші спроби стабілізувати ділянку не зайшли, тому ініціатива зараз у руках супротивника. Рус*ки далі тиснуть за своїм вже прокладеним вектором — рухаються західніше, прямо в напрямку Остапівського. Паралельно противник почав підтягувати південний фланг! Сіра зона значно розрослася вздовж лінії, де тривають постійні боєзіткнення. Ворог намацує слабкі місця і працює малими групами, заходячи в посадки та проміжки між нашими опорниками", – пише військовий.