logo

BTC/USD

90950

ETH/USD

2999.93

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин заявил о взятии «хорошего плацдарма» для движения во всех направлениях
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заявил о взятии «хорошего плацдарма» для движения во всех направлениях

Путин сделал громкие заявления о Покровске и пригласил туда журналистов

2 декабря 2025, 18:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российский диктатор Владимир Путин снова заявил, что российские войска оккупировали Покровск, Путин называет его прежним названием – Красноармейск.

Путин заявил о взятии «хорошего плацдарма» для движения во всех направлениях

Владимир Путин

Ранее Минобороны РФ показало кадры из Покровска, где военные разворачивают российский флаг, в Генштабе ВСУ уже опровергли этот факт, заявив, что этот "флаговтык" случился из-за тумана и был ликвидирован.

Покровску придавалось особое значение обеими сторонами, заявил Путин.

Также диктатор отметил, что Покровск — хороший плацдарм для решения всех задач так называемой "СВО", "отсюда удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет нужным Генштаб РФ".

Путин подтвердил приглашение иностранным журналистам, в том числе украинским, посетить Покровск и увидеть все своими глазами.

Он заявил, что опасность там сохраняется для журналистов, но российские военкоры там работают, западные тоже могут, уточнил Путин.

Он также добавил, что руководство Украины как будто живет на другой планете.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что аналитики проекта DeepState сообщили, что видео, опубликованное на странице 425 ОШП, где украинские военные в центре Покровска держат флаг Украины, – сгенерировано искусственным интеллектом, то есть фейковое.

" Надеемся, страницу просто взломали и это не соглашалось руководством подразделения", – отмечают в DeepState.

Между тем, в Генеральном штабе ВСУ отмечают, что подразделения Сил обороны Украины продолжают оборонные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске, Купянске.                                



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости