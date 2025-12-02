Путин заявил о взятии «хорошего плацдарма» для движения во всех направлениях

Российский диктатор Владимир Путин снова заявил, что российские войска оккупировали Покровск, Путин называет его прежним названием – Красноармейск.

Владимир Путин

Ранее Минобороны РФ показало кадры из Покровска, где военные разворачивают российский флаг, в Генштабе ВСУ уже опровергли этот факт, заявив, что этот "флаговтык" случился из-за тумана и был ликвидирован.

Покровску придавалось особое значение обеими сторонами, заявил Путин.

Также диктатор отметил, что Покровск — хороший плацдарм для решения всех задач так называемой "СВО", "отсюда удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет нужным Генштаб РФ".

Путин подтвердил приглашение иностранным журналистам, в том числе украинским, посетить Покровск и увидеть все своими глазами.

Он заявил, что опасность там сохраняется для журналистов, но российские военкоры там работают, западные тоже могут, уточнил Путин.

Он также добавил, что руководство Украины как будто живет на другой планете.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что аналитики проекта DeepState сообщили, что видео, опубликованное на странице 425 ОШП, где украинские военные в центре Покровска держат флаг Украины, – сгенерировано искусственным интеллектом, то есть фейковое.

" Надеемся, страницу просто взломали и это не соглашалось руководством подразделения", – отмечают в DeepState.

Между тем, в Генеральном штабе ВСУ отмечают, что подразделения Сил обороны Украины продолжают оборонные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске, Купянске.