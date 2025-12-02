logo

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп заявил о сложной ситуации и «бардаке» в войне РФ против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп заявил о сложной ситуации и «бардаке» в войне РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил о «бардаке» в войне РФ против Украины и в очередной раз сказал, что «завершил восемь войн»

2 декабря 2025, 20:17
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз напомнил, что ему удалось "урегулировать восемь войн", а российско-украинская должна стать девятой.

Трамп заявил о сложной ситуации и «бардаке» в войне РФ против Украины

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас представители США находятся в России, чтобы "посмотреть, сможем ли мы это уладить". Об этом Трамп сказал на заседании правительства.

Глава Белого дома подчеркнул, что ситуация остается крайне сложной.

"У нас есть проблема с войной, которую наш народ сейчас пытается урегулировать – между Россией и Украиной", — сказал Трамп.

При этом американский президент подчеркнул, что США больше не выделяют деньги на войну. Только продают оружие НАТО.

"Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы это уладить. Сложная ситуация, скажу вам, какой бардак. Это война, которой никогда бы не произошло, будь я президентом, никакого шанса бы не было", — отметил Трамп.

Не забыл американский президент и о Нобелевской премии мира, которую для него вроде бы постоянно откладывают.

Как сообщал портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин перед встречей с представителями США снова заявил, что российские войска оккупировали Покровск. По его словам, этот город — хороший плацдарм для решения всех задач так называемой "СВО", "отсюда удобно двигаться по всем направлениям, которые сочтет нужным Генштаб РФ".

Издание "Комментарии" также писало, что Путин заявил о войне с Европой. По его словам, Россия не намерена воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну – РФ готова "прямо сейчас".

На эти заявления российский диктатор остро отреагировали в МИД Украины. Министр Андрей Сибига подчеркнул, что Россия должна прекратить кровопролитие, которое она начала.



Источник: https://www.youtube.com/live/pZSd7jn9CSc
