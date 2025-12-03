Встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером была отменена после переговоров с Путиным: что известно

Запланированная встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Брюсселе была неожиданно отменена. Об этом сообщил журналист Euronews Алекс Рафоглу, ссылаясь на несколько независимых источников.

Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Алекс Рафоглу сообщил, что встреча с Зеленским была отменена после переговоров американской делегации с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

"По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой", — утверждает журналист.

По словам Рафоглу, в Кремле заявили, что после встречи с Путиным Виткофф и Кушнер "обещали" не лететь в Брюссель, а отправиться непосредственно в Вашингтон, где должны доложить результаты переговоров Трампу. Об этом также говорил помощник Путина Юрий Ушаков.

Еще накануне Алекс Рафоглу сообщал, что встреча в Брюсселе должна была состояться после визита американцев в Москву. По его словам, два источника знакомых с деталями подтверждали журналисту, что Виткофф и Кушнер планировали лично проинформировать Зеленского о результатах переговоров с Путиным.

Сам Зеленский также заявлял, что Украина ожидает сигналов от американской делегации сразу после ее контактов в России. Президент подчеркивал, что дальнейшие дипломатические шаги Киева будут зависеть от этих переговоров.

