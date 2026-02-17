logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ знищили російського "мисливця за субмаринами" в Криму
ЗСУ знищили російського "мисливця за субмаринами" в Криму

Українські військові уразили російський протичовновий вертоліт Ка-27.

17 лютого 2026, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч на 17 лютого Збройні сили України завдали удару по російській військовій техніці на тимчасово окупованій території Криму. За даними Генерального штабу, було знищено корабельний багатоцільовий вертоліт Ка-27 у районі населеного пункту Камишли. 

ЗСУ знищили російського "мисливця за субмаринами" в Криму

ЗСУ знищили вертоліт Ка-27 у Криму. Фото з відкритих джерел

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 17 лютого зафіксовано пряме влучання по російському гелікоптеру Ка-27, який базувався в Криму. Крім цього, українські сили уразили ще три пункти управління безпілотниками російських військ.

Ка-27 — це радянський протичовновий вертоліт, відомий у класифікації НАТО як Helix ("равлик"). Його розробили ще у 1970-х роках для потреб військово-морського флоту. Гелікоптер призначений для виявлення та знищення підводних човнів на глибині до 500 метрів і на відстані до 200 кілометрів від корабля базування. Саме за ці можливості вертоліт отримав неофіційне прізвисько "мисливець за субмаринами".

ЗСУ знищили російського ”мисливця за субмаринами” в Криму - фото 2

ЗСУ знищили вертоліт Ка-27 у Криму

Ка-27 може діяти як із палуби корабля, так і з берегових аеродромів, виконуючи завдання протичовнової оборони, розвідки та цілевказання. Його знищення в Криму може обмежити можливості російського флоту в акваторії Чорного моря.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські військові наприкінці минулого року знищили один з найшвидших літаків у світі. Служба безпеки України повідомила про прицільний удар по російському МіГ-31 і системи протиповітряної оборони РФ у Криму.

Також "Коментарі" писали, що у лютому ЗСУ пішли в контратаку та звільнили рекордні території з 2023 року.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/35121
