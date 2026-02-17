logo

Война с Россией ВСУ уничтожили российского "охотника за субмаринами" в Крыму
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили российского "охотника за субмаринами" в Крыму

Украинские военные поразили российский противолодочный вертолет Ка-27.

17 февраля 2026, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 17 февраля Вооруженные силы Украины нанесли удар по российской военной технике на временно оккупированной территории Крыма. По данным Генерального штаба, был уничтожен корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в районе населенного пункта Камышлы.

ВСУ уничтожили вертолет Ка-27 в Крыму. Фото из открытых источников

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 17 февраля зафиксировано прямое попадание по российскому вертолету Ка-27, базировавшемуся в Крыму. Кроме того, украинские силы поразили еще три пункта управления беспилотниками российских войск.

Ка-27 — это советский противолодочный вертолет, известный в классификации НАТО как Helix ("улитка"). Его разработали еще в 1970-х годах для нужд военно-морского флота. Вертолет предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок на глубине до 500 метров и на расстоянии до 200 километров от корабля базирования. Именно за эти возможности вертолет получил неофициальное прозвище "охотник за субмаринами".

ВСУ уничтожили вертолет Ка-27 в Крыму

Ка-27 может действовать как с палубы корабля, так и с береговых аэродромов, выполняя задачи противолодочной обороны, разведки и целеуказания. Его уничтожение в Крыму может ограничить возможности российского флота в акватории Черного моря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные в конце прошлого года уничтожили один из самых быстрых самолетов в мире. Служба безопасности Украины сообщила о прицельном ударе по российскому МиГ-31 и системе противовоздушной обороны РФ в Крыму.

Также "Комментарии" писали, что в феврале ВСУ пошли в контратаку и освободили рекордные территории с 2023 года.



Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/35121
