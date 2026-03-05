ЗСУ знищили російського "мисливця за субмаринами" у Чорному морі

Військово-морські сили України повідомили про знищення російського корабельного гелікоптера Ka-27 над акваторією Чорного моря. Про це 5 березня повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Гелікоптер Ка-27. Фото з відкритих джерел

ВМС ЗСУ опублікували повідомлення про знищення російського гелікоптера у водах Чорного моря.

"Силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27. Разом до перемоги! Слава Україні!", — йдеться в заяві.

Вертоліт Ка-27 — це радянська розробка 1970-х років, яку активно використовує військово-морський флот Росії. У класифікації НАТО гелікоптер відомий під кодовою назвою Helix. Основне його завдання полягає у пошуку і знищені підводних човнів, через що він отримав неофіційне прізвисько "мисливець за субмаринами".

Машина здатна виявляти підводні човни на глибині до 500 метрів і діяти на відстані до 200 кілометрів від корабля-носія. Вертоліт може базуватися як на палубах військових кораблів, так і на берегових аеродромах, виконуючи завдання протичовнової оборони, розвідки та цілевказання. Серед ключового обладнання Ка-27 має пошуково-прицільну систему "Восьминіг", яка включає гідроакустичні та радіолокаційні сенсори. Вертоліт може нести торпеди, протичовнові ракети та морські бомби.

