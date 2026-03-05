Удари «Калібрами» по Україні на паузі: який фрегат РФ вдалося вивести з ладу

Українські сили завдали потужного удару по російському фрегату Адмірал Ессен, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Унаслідок атаки корабель отримав серйозні пошкодження і наразі не може використовувати ракетне озброєння проти України. Про це повідомили джерела в Служба безпеки України.

Фрегат Адмірал Ессен. Фото: з відкритих джерел

За інформацією співрозмовників у спецслужбі, операцію провели СБУ разом із Силами оборони України під час атаки на порт Новоросійськ у ніч на 2 березня. Удар припав по середній надбудові корабля, що спричинило масштабні пошкодження.

Фрегат належить до ключових носіїв ракет Калібр і може нести до восьми таких боєприпасів. Саме ці ракети російські війська регулярно використовують для ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Після атаки на палубі корабля спалахнула пожежа, яка тривала близько 18 годин. Під час інциденту вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток та систем радіоелектронних перешкод.

Крім того, було пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК‑25, який призначений для виявлення радіолокаційного випромінювання та створення перешкод для радарів противника. Також постраждали радари підсвічування цілей ЗР‑90 "Орєх", що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу.

За попередніми даними, серйозно пошкоджено і головний оглядовий радар Фрегат‑М2М, який відповідає за дальнє виявлення повітряних та надводних цілей.

За словами джерел, отримані пошкодження мають критичний характер і суттєво обмежують бойові можливості корабля. Наразі фрегат фактично не здатний застосовувати крилаті ракети та завдавати ударів по території України.

Аналітики зазначають, що виведення з ладу такого носія "Калібрів" може тимчасово зменшити можливості російського флоту здійснювати ракетні атаки з морського напрямку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — наймасовіша атака року: два міста РФ пережили страшну ніч.