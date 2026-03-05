Удары «Калибрами» по Украине на паузе: какой фрегат РФ удалось вывести из строя

Украинские силы нанесли мощный удар по российскому фрегату Адмирал Эссен, являющемуся носителем крылатых ракет "Калибр". В результате атаки корабль получил серьезные повреждения и пока не может использовать ракетное вооружение против Украины. Об этом сообщили источники в Службе безопасности Украины.

Фрегат Адмирал Ессен. Фото: из открытых источников

По информации собеседников в спецслужбе, операцию провели СБУ вместе с Силами обороны Украины во время атаки на порт Новороссийск в ночь на 2 марта. Удар пришелся по средней надстройке корабля, что повлекло за собой масштабные повреждения.

Фрегат принадлежит к ключевым носителям ракет Калибра и может нести до восьми таких боеприпасов. Именно эти ракеты российские войска регулярно используют для ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

После атаки на палубе корабля вспыхнул пожар, длившийся около 18 часов. В ходе инцидента взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и систем радиоэлектронных помех.

Кроме того, был поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, предназначенный для обнаружения радиолокационного излучения и создания помех для радаров противника. Также пострадали радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", входящих в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса.

По предварительным данным, серьезно поврежден и главный смотровой радар Фрегат-М2М, отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

По словам источников, полученные повреждения носят критический характер и существенно ограничивают боевые возможности корабля. Пока фрегат фактически не способен применять крылатые ракеты и наносить удары по территории Украины.

Аналитики отмечают, что выведение из строя такого носителя "Калибров" может временно снизить возможности российского флота осуществлять ракетные атаки с морского направления.

Читайте также на портале "Комментарии" – самая массовая атака года: два города РФ пережили страшную ночь.