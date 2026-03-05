logo

Война с Россией ВСУ уничтожили российского "охотника за субмаринами" в Черном море
НОВОСТИ

ВСУ уничтожили российского "охотника за субмаринами" в Черном море

ВМС Украины уничтожили российский противолодочный вертолет Ка-27 над Черным морем.

5 марта 2026, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Военно-морские силы Украины сообщили об уничтожении российского корабельного вертолета Ka-27 над акваторией Черного моря. Об этом сообщили 5 марта Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

ВСУ уничтожили российского "охотника за субмаринами" в Черном море

Вертолет Ка-27. Фото из открытых источников

ВМС ВСУ опубликовали сообщения об уничтожении российского вертолета в водах Черного моря.

"Силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27. Вместе к победе! Слава Украине!", — говорится в заявлении.

Вертолет Ка-27 – это советская разработка 1970-х годов, которую активно использует военно-морской флот России. В классификации НАТО вертолет известен под кодовым названием Helix. Основная его задача состоит в поиске и уничтожении подлодок, из-за чего он получил неофициальное прозвище "охотник за субмаринами".

Машина способна обнаруживать подлодки на глубине до 500 метров и действовать на расстоянии до 200 километров от корабля-носителя. Вертолет может базироваться как на палубах военных кораблей, так и на береговых аэродромах, выполняя задачи противолодочной обороны, разведки и целеуказания. Среди ключевого оборудования Ка-27 имеет поисково-прицельную систему "Осьминог", которая включает в себя гидроакустические и радиолокационные сенсоры. Вертолет может нести торпеды, противолодочные ракеты и морские бомбы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале украинские военные уничтожили еще один вертолет Ка-27 в Крыму.

Также "Комментарии" писали, что после атаки в порту Новороссийска корабль "Адмирал Эссен" утратил возможность запускать крылатые ракеты по Украине.



Источник: https://t.me/ukrainian_navy/19284
