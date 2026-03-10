ЗСУ вдарили по стратегічних цілях росіян: у Генштабі розкрили деталі

Українські воїни уразили паливні склади, а також артилерію та станцію РЕБ росіян на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у Telegram Генштабу ЗСУ.

Вибух. Фото: з відкритих джерел

"У ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника. Українські ударні БпЛА успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька", — зазначили у Генштабі.

Крім того, ЗСУ уразили пункт управління ударними дронами росіян неподалік Мирнограда, підрозділ артилерії ворога в околицях Сухецького та гармату біля Дорожнянки Донецької області.

Також українські військові успішно вдарили по скупченню живої сили противника у районах Новомиколаївки, Селидового та Покровська.

У Генштабі зауважили, Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора.

