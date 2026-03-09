Сирський назвав найбільш проблемне питання на фронті: партнерам потрібно втрутитися негайно

Досить болючим питанням є нестача бронетехніки на фронті. Проте воно може бути вирішене. Про це у себе в Telegram розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Бронетехніка. Фото: з відкритих джерел

"Під час моїх поїздок у війська багато командирів бригад звертаються з проханням допомогти бронетехнікою. Вирішуємо і це проблемне питання. У лютому дещо покращилася тенденція щодо отримання міжнародної військової допомоги", — зазначив Олександр Сирський.

Однак, за його словами, основним джерелом надходження військової техніки залишається її відновлення й ремонт власними силами.

"У лютому цей показник зріс порівняно з січнем майже на чверть", — повідомив Сирський.

За словами генерала, українські військові намагаються перехопити оперативну ініціативу та змусити противника діяти за правилами, які нав’язують ЗСУ. Активні дії української армії змушують російські сили змінювати свої плани та перекидати резерви між різними ділянками фронту.

Сирський підкреслив, що вперше з 2024 року, коли Сили оборони проводили Курську наступальну операцію, українським військам за один місяць вдалося відновити контроль над більшою територією, ніж за цей же час змогли захопити російські війська.



