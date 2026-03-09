logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Сирський назвав найбільш проблемне питання на фронті: партнерам потрібно втрутитися негайно
commentss НОВИНИ Всі новини

Сирський назвав найбільш проблемне питання на фронті: партнерам потрібно втрутитися негайно

Олександр Сирський визнав дефіцит бронетехніки на фронті

9 березня 2026, 14:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Досить болючим питанням є нестача бронетехніки на фронті. Проте воно може бути вирішене. Про це у себе в Telegram розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський назвав найбільш проблемне питання на фронті: партнерам потрібно втрутитися негайно

Бронетехніка. Фото: з відкритих джерел

"Під час моїх поїздок у війська багато командирів бригад звертаються з проханням допомогти бронетехнікою. Вирішуємо і це проблемне питання. У лютому дещо покращилася тенденція щодо отримання міжнародної військової допомоги", — зазначив Олександр Сирський.

Однак, за його словами, основним джерелом надходження військової техніки залишається її відновлення й ремонт власними силами.

"У лютому цей показник зріс порівняно з січнем майже на чверть", — повідомив Сирський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська на ключових ділянках фронту, а на окремих напрямках українські підрозділи навіть переходять у наступ і повертають під контроль захоплені території.                                         

За словами генерала, українські військові намагаються перехопити оперативну ініціативу та змусити противника діяти за правилами, які нав’язують ЗСУ. Активні дії української армії змушують російські сили змінювати свої плани та перекидати резерви між різними ділянками фронту. 

Сирський підкреслив, що вперше з 2024 року, коли Сили оборони проводили Курську наступальну операцію, українським військам за один місяць вдалося відновити контроль над більшою територією, ніж за цей же час змогли захопити російські війська.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини