Сырский назвал наиболее проблемный вопрос на фронте: партнерам нужно вмешаться немедленно

Достаточно болезненным вопросом является недостаток бронетехники на фронте. Однако оно может быть решено. Об этом у себя в Telegram рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Во время моих поездок в войска многие командиры бригад обращаются с просьбой помочь бронетехникой. Решаем и этот проблемный вопрос. В феврале несколько улучшилась тенденция получения международной военной помощи", — отметил Александр Сырский.

Однако, по его словам, основным источником поступления военной техники остается восстановление и ремонт собственными силами.

"В феврале этот показатель вырос по сравнению с январем почти на четверть", – сообщил Сырский.

Читайте на портале "Комментарии" — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают сдерживать российские войска на ключевых участках фронта, а на отдельных направлениях украинские подразделения даже переходят в наступление и возвращают под контроль захваченные территории.

По словам генерала, украинские военные пытаются перехватить оперативную инициативу и заставить противника действовать по правилам, навязываемым ВСУ. Активные действия украинской армии заставляют российские силы изменять свои планы и опрокидывать резервы между разными участками фронта.

Сырский подчеркнул, что впервые с 2024 года, когда Силы обороны проводили Курскую наступательную операцию, украинским войскам за один месяц удалось восстановить контроль над большей территорией, чем за это время смогли захватить российские войска.



