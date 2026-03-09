ЗСУ перехоплюють ініціативу: Сирський заявив про нові звільнені території

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська на ключових ділянках фронту, а на окремих напрямках українські підрозділи навіть переходять у наступ і повертають під контроль захоплені території.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За словами генерала, українські військові намагаються перехопити оперативну ініціативу та змусити противника діяти за правилами, які нав’язують ЗСУ. Активні дії української армії змушують російські сили змінювати свої плани та перекидати резерви між різними ділянками фронту.

Сирський підкреслив, що вперше з 2024 року, коли Сили оборони проводили Курську наступальну операцію, українським військам за один місяць вдалося відновити контроль над більшою територією, ніж за цей же час змогли захопити російські війська.

Найпомітніші результати, за його словами, досягнуті на Олександрівському напрямку. Тут підрозділи Десантно-штурмових військ за останній місяць повернули під контроль 285,6 квадратних кілометрів території. Загалом від початку цієї операції українські сили відновили контроль більш ніж над 400 квадратними кілометрами.

Водночас головнокомандувач наголосив, що ситуація на фронті залишається складною. Російські війська мають значну чисельну перевагу – приблизно утричі більшу за українські сили.

Попри це, активна оборона та контратакувальні дії ЗСУ змушують російське командування відкладати заплановані наступальні операції, посилювати слабкі ділянки оборони та перекидати підрозділи з інших напрямків.

За словами Сирського, українські військові продовжують діяти гнучко та активно, намагаючись не лише стримувати противника, а й поступово змінювати ситуацію на полі бою на користь України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сирський заявив про перелом: скільки території ЗСУ відвоювали у лютому.



