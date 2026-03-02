Сирський заявив про перелом: скільки території ЗСУ відвоювали у лютому

Рубрики
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що в лютому 2026 року Сили оборони вперше з часу Курської наступальної операції відновили контроль над більшою територією, ніж зміг захопити противник.
Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел
За даними аналітиків DeepState, приріст окупованої території у лютому становив 126 кв. км – це вдвічі менше, ніж у січні, і найнижчий показник із липня 2024 року. Найбільша активність ворога фіксувалася на Покровському відтинку – 32% усіх просувань. Далі – Слов’янський (23%) та Краматорський (16%) напрямки. На Костянтинівський припало 21%, на Сумщину – 7%.
Водночас втрати російських військ залишаються значними. За словами головнокомандувача, за три зимові місяці окупанти втратили близько 92 850 військовослужбовців убитими та пораненими – у середньому 1031 особа щодоби.
Сили оборони також проводять активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, посилюють контроль над Куп’янськом і стримують противника в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Олександр Сирський заявив, що російська армія у 2025 році не змогла виконати поставлені керівництвом РФ завдання – зокрема щодо захоплення Донбасу, просування в кількох областях та створення буферної зони на північному сході України.
Про це він розповів в інтерв’ю французькому виданню Le Monde.
За словами Сирського, українським силам вдалося зірвати підготовлену Росією масштабну наступальну операцію. Одним із ключових факторів стали дії ЗСУ безпосередньо на території РФ.