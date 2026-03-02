Сирський заявив про перелом: скільки території ЗСУ відвоювали у лютому

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що в лютому 2026 року Сили оборони вперше з часу Курської наступальної операції відновили контроль над більшою територією, ніж зміг захопити противник.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"У лютому 2026 року, вперше з часу Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник", — заявив Сирський у соцмережах.

За даними аналітиків DeepState, приріст окупованої території у лютому становив 126 кв. км – це вдвічі менше, ніж у січні, і найнижчий показник із липня 2024 року. Найбільша активність ворога фіксувалася на Покровському відтинку – 32% усіх просувань. Далі – Слов’янський (23%) та Краматорський (16%) напрямки. На Костянтинівський припало 21%, на Сумщину – 7%.

Водночас втрати російських військ залишаються значними. За словами головнокомандувача, за три зимові місяці окупанти втратили близько 92 850 військовослужбовців убитими та пораненими – у середньому 1031 особа щодоби.

"Протягом трьох зимових місяців ми ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав", — наголосив Сирський.

Сили оборони також проводять активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, посилюють контроль над Куп’янськом і стримують противника в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Олександр Сирський заявив, що російська армія у 2025 році не змогла виконати поставлені керівництвом РФ завдання – зокрема щодо захоплення Донбасу, просування в кількох областях та створення буферної зони на північному сході України.

Про це він розповів в інтерв’ю французькому виданню Le Monde.

За словами Сирського, українським силам вдалося зірвати підготовлену Росією масштабну наступальну операцію. Одним із ключових факторів стали дії ЗСУ безпосередньо на території РФ.