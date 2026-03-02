Сырский заявил о переломе: сколько территории ВСУ отвоевали в феврале

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что в феврале 2026 года Силы обороны впервые со времени Курской наступательной операции возобновили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"В феврале 2026 года, впервые со времени Курской наступательной операции, Силы обороны Украины возобновили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник", — заявил Сырский в соцсетях.

По данным аналитиков DeepState, прирост оккупированной территории в феврале составил 126 кв. км – это вдвое меньше, чем в январе и самый низкий показатель с июля 2024 года. Наибольшая активность врага фиксировалась на Покровском отрезке – 32% всех продвижений. Далее – Славянское (23%) и Краматорское (16%) направления. На Константиновский пришлось 21%, в Сумскую – 7%.

В то же время, потери российских войск остаются значительными. По словам главнокомандующего, за три зимних месяца оккупанты потеряли около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными – в среднем 1031 человек ежесуточно.

"В течение трех зимних месяцев мы ликвидировали больше вражеских солдат, чем враг привлек в свои ряды", — подчеркнул Сырский.

Силы обороны также проводят активные действия в Александровском и Гуляйпольском направлениях, усиливают контроль над Купянском и сдерживают противника в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

