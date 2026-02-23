Сырский: передовые части армии РФ оказались почти в окружении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская армия в 2025 году не смогла выполнить поставленные руководством РФ задачи — в частности, по захвату Донбасса, продвижению в нескольких областях и созданию буферной зоны на северо-востоке Украины.

Сырский о масштабном наступлении россиян в 2025 году

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Monde .

По словам Сырского, украинским силам удалось сорвать подготовленную Россией масштабную наступательную операцию. Одним из ключевых факторов стали действия ВСУ непосредственно на территории РФ.

"Мы провели две наступательные операции на российской территории – в марте-апреле в Белгородской области, а затем в мае-июне в Курской области. Это позволило нам заставить врага передислоцировать свои силы", – отметил главком.

По его словам, в результате передовые части армии РФ оказались практически в окружении, что сорвало темпы продвижения противника и заставило его пересмотреть планы.

Сырский подчеркнул, что задача украинских войск — не допустить продвижения врага в глубь обороны и создать условия для справедливых переговоров.

