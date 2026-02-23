logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский: передовые части армии РФ оказались почти в окружении
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский: передовые части армии РФ оказались почти в окружении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году Украине удалось сорвать масштабное наступление России

23 февраля 2026, 01:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская армия в 2025 году не смогла выполнить поставленные руководством РФ задачи — в частности, по захвату Донбасса, продвижению в нескольких областях и созданию буферной зоны на северо-востоке Украины.

Сырский: передовые части армии РФ оказались почти в окружении

Сырский о масштабном наступлении россиян в 2025 году

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Monde .

По словам Сырского, украинским силам удалось сорвать подготовленную Россией масштабную наступательную операцию. Одним из ключевых факторов стали действия ВСУ непосредственно на территории РФ.

"Мы провели две наступательные операции на российской территории – в марте-апреле в Белгородской области, а затем в мае-июне в Курской области. Это позволило нам заставить врага передислоцировать свои силы", – отметил главком.

По его словам, в результате передовые части армии РФ оказались практически в окружении, что сорвало темпы продвижения противника и заставило его пересмотреть планы.

Сырский подчеркнул, что задача украинских войск — не допустить продвижения врага в глубь обороны и создать условия для справедливых переговоров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска применили захваченные бронетранспортеры M113 для штурмовых действий в районе села Гришино на Покровском направлении.
Благодаря густому туману оккупантам удалось незаметно продвинуться в составе двух БТР и одной боевой машины пехоты фактически через линию боевого столкновения и заехать непосредственно в населенный пункт, не обнаруженный на подходе. Впрочем, дальнейшее продвижение было остановлено. Операторы внешних пилотов беспилотников подразделения Panama 1-й отдельной бригады территориальной обороны имени Ивана Богуна обнаружили технику противника и нанесли удары.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/peredovi-chastini-armii-rf-opinilisya-praktichno-v-otochenni-sirskij-rozpoviv-yak-vdalosya-zirvati-masshtabnij-nastup-voroga-u-2025-rotsi.htm
Теги:

Новости

Все новости