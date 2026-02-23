Сирський: передові частини армії рф опинилися майже в оточенні

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російська армія у 2025 році не змогла виконати поставлені керівництвом РФ завдання — зокрема щодо захоплення Донбасу, просування в кількох областях та створення буферної зони на північному сході України.

Сирський про масштабний наступ росіян у 2025 році

Про це він розповів в інтерв’ю французькому виданню Le Monde.

За словами Сирського, українським силам вдалося зірвати підготовлену Росією масштабну наступальну операцію. Одним із ключових факторів стали дії ЗСУ безпосередньо на території РФ.

"Ми провели дві наступальні операції на російській території — у березні-квітні в Бєлгородській області, а потім у травні-червні в Курській області. Це дозволило нам змусити ворога передислокувати свої сили", — зазначив головком.

За його словами, у результаті передові частини армії РФ опинилися практично в оточенні, що зірвало темпи просування противника та змусило його переглянути плани.

Сирський наголосив, що завдання українських військ — не допустити просування ворога вглиб оборони та створити умови для справедливих переговорів.

