Російські війська застосували захоплені бронетранспортери M113 для штурмових дій у районі села Гришине на Покровському напрямку.

Російський штурм на Покровському напрямку

Завдяки густому туману окупантам вдалося непомітно просунутися у складі двох БТР та однієї бойової машини піхоти фактично крізь лінію бойового зіткнення та заїхати безпосередньо до населеного пункту, не будучи виявленими на підході.

Втім, подальше просування було зупинене. Оператори зовнішніх пілотів безпілотників підрозділу Panama 1-ї окремої бригади територіальної оборони імені Івана Богуна виявили техніку противника та завдали ударів.

У результаті один M113 було знищено, інший зміг відступити. Також була уражена бойова машина піхоти. За допомогою дронів ліквідовано п’ятьох російських піхотинців.

Покровський напрямок залишається одним із найактивніших на фронті, де російські війська продовжують шукати можливості для прориву, зокрема використовуючи трофейну техніку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російські війська останніми днями накопичують ресурси та намагаються перекинути більше особового складу до району Закітного на Слов’янському напрямку. Про це повідомив начальник відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади Володимира Голягінв.

За його словами, Закітне наразі є однією з “тилових” точок української оборони на цій ділянці фронту. Саме тому окупанти прагнуть узяти населений пункт під контроль. У разі захоплення Закітного та встановлення контролю над дорогами, що ведуть із нього, російські війська зможуть повністю або частково перекрити українську логістику для підрозділів, які утримують позиції у віддаленіших населених пунктах.

