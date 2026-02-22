Российские войска применили захваченные бронетранспортеры M113 для штурмовых действий в районе села Гришино на Покровском направлении.

Российский штурм на Покровском направлении

Благодаря густому туману оккупантам удалось незаметно продвинуться в составе двух БТР и одной боевой машины пехоты фактически через линию боевого столкновения и заехать непосредственно в населенный пункт, не обнаруженный на подходе.

Впрочем, дальнейшее продвижение было остановлено. Операторы внешних пилотов беспилотников подразделения Panama 1-й отдельной бригады территориальной обороны имени Ивана Богуна обнаружили технику противника и нанесли удары.

В результате один M113 был уничтожен, другой смог отступить. Также была поражена боевая машина пехоты. С помощью дронов ликвидированы пять русских пехотинцев.

Покровское направление остается одним из самых активных на фронте, где российские войска продолжают искать возможности для прорыва, в частности, используя трофейную технику.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российские войска в последние дни накапливают ресурсы и пытаются перебросить больше личного состава в район Закотного на Славянском направлении. Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Владимир Голягинв.

По его словам, Закотное сейчас является одной из "тыловых" точек украинской обороны на этом участке фронта. Именно поэтому оккупанты стремятся взять населенный пункт под контроль. В случае захвата Закотного и установления контроля над ведущими из него дорогами, российские войска смогут полностью или частично перекрыть украинскую логистику для подразделений, удерживающих позиции в более отдаленных населенных пунктах.

