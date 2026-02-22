Впечатляюще: чем россияне попытались штурмовать Покровское направление

Рубрики
Ткачова Марія
Российские войска применили захваченные бронетранспортеры M113 для штурмовых действий в районе села Гришино на Покровском направлении.
Российский штурм на Покровском направлении
Благодаря густому туману оккупантам удалось незаметно продвинуться в составе двух БТР и одной боевой машины пехоты фактически через линию боевого столкновения и заехать непосредственно в населенный пункт, не обнаруженный на подходе.
Впрочем, дальнейшее продвижение было остановлено. Операторы внешних пилотов беспилотников подразделения Panama 1-й отдельной бригады территориальной обороны имени Ивана Богуна обнаружили технику противника и нанесли удары.
В результате один M113 был уничтожен, другой смог отступить. Также была поражена боевая машина пехоты. С помощью дронов ликвидированы пять русских пехотинцев.
Покровское направление остается одним из самых активных на фронте, где российские войска продолжают искать возможности для прорыва, в частности, используя трофейную технику.