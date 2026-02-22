Приготуватися гіршого: військовий розповів, де росіяни нарощують сили

Російські війська останніми днями накопичують ресурси та намагаються перекинути більше особового складу до району Закітного на Слов’янському напрямку. Про це повідомив начальник відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади Володимира Голягінв.

Загроза логістиці ЗСУ

За його словами, Закітне наразі є однією з “тилових” точок української оборони на цій ділянці фронту. Саме тому окупанти прагнуть узяти населений пункт під контроль.

У разі захоплення Закітного та встановлення контролю над дорогами, що ведуть із нього, російські війська зможуть повністю або частково перекрити українську логістику для підрозділів, які утримують позиції у віддаленіших населених пунктах.

Йдеться, зокрема, про напрямки на Платонівку та Дронівку, де забезпечення підрозділів залежить від стабільної роботи транспортних маршрутів.

Ситуація на ділянці залишається напруженою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю Le Monde заявив, що Росія втрачає на фронті більше військових, ніж встигає набирати.

За його словами, у 2026 році Москва змогла залучити до війська близько 406 тисяч осіб, тоді як втрати РФ становлять приблизно 418 тисяч. Сирський наголосив, що це перший випадок за час повномасштабного вторгнення, коли російська мобілізація не перекриває бойові втрати. Він також підкреслив, що війна не зайшла у глухий кут. Попри складну ситуацію у 2025 році, Сили оборони змогли стабілізувати фронт, зокрема на Покровському напрямку, а також провести власні наступальні дії поблизу Добропілля та в районі Куп’янська. Таким чином, за словами головкома, було спростовано заяви Кремля про нібито захоплення міста.

