Российские войска в последние дни накапливают ресурсы и пытаются перебросить больше личного состава в район Закотного на Славянском направлении. Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Владимир Голягинв.

Угроза логистике ВСУ

По его словам, Закотное сейчас является одной из "тыловых" точек украинской обороны на этом участке фронта. Именно поэтому оккупанты стремятся взять населенный пункт под контроль.

В случае захвата Закотного и установления контроля над ведущими из него дорогами, российские войска смогут полностью или частично перекрыть украинскую логистику для подразделений, удерживающих позиции в более отдаленных населенных пунктах.

Речь идет о направлениях на Платоновку и Дроновку, где обеспечение подразделений зависит от стабильной работы транспортных маршрутов.

Ситуация на участке остается напряженной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Le Monde заявил, что Россия теряет на фронте больше военных, чем успевает набирать.

По его словам, в 2026 году Москва смогла привлечь в армию около 406 тысяч человек, в то время как потери РФ составляют примерно 418 тысяч. Сырский подчеркнул, что это первый случай во время полномасштабного вторжения, когда российская мобилизация не перекрывает боевые потери. Он также подчеркнул, что война не зашла в тупик. Несмотря на сложную ситуацию в 2025 году, Силы обороны смогли стабилизировать фронт, в частности, на Покровском направлении, а также провести собственные наступательные действия вблизи Доброполья и Купянска. Таким образом, по словам главкома, были опровергнуты заявления Кремля о якобы захвате города.

