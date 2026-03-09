ВСУ перехватывают инициативу: Сырский заявил о новых освобожденных территориях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают сдерживать российские войска на ключевых участках фронта, а на отдельных направлениях украинские подразделения даже переходят в наступление и возвращают под контроль захваченные территории.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По словам генерала, украинские военные пытаются перехватить оперативную инициативу и заставить противника действовать по правилам, навязываемым ВСУ. Активные действия украинской армии заставляют российские силы изменять свои планы и опрокидывать резервы между разными участками фронта.

Сырский подчеркнул, что впервые с 2024 года, когда Силы обороны проводили Курскую наступательную операцию, украинским войскам за один месяц удалось восстановить контроль над большей территорией, чем за это время смогли захватить российские войска.

Самые заметные результаты, по его словам, достигнуты на Александровском направлении. Здесь подразделения десантно-штурмовых войск за последний месяц вернули под контроль 285,6 квадратных километров территории. Всего с начала этой операции украинские силы возобновили контроль более чем над 400 квадратными километрами.

В то же время главнокомандующий подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной. Российские войска имеют значительное численное преимущество – примерно втрое больше украинских сил.

Несмотря на это, активная оборона и контратакующие действия ВСУ заставляют российское командование откладывать планируемые наступательные операции, усиливать слабые участки обороны и опрокидывать подразделения по другим направлениям.

По словам Сырского, украинские военные продолжают действовать гибко и активно, стараясь не только сдерживать противника, но и постепенно менять ситуацию в поле боя в пользу Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — Сырский заявил о переломе: сколько территории ВСУ отвоевали в феврале.



