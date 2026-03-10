logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чи справді ЗСУ готуються до контрнаступу у 2026-му: у Генштабі зробили інтригуючу заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи справді ЗСУ готуються до контрнаступу у 2026-му: у Генштабі зробили інтригуючу заяву

У Генштабі анонсують дії на напрямках, де росіяни не активні, які змусять окупантів "діяти так, як вони не планували"

10 березня 2026, 11:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Начальник Головного оперативного управління ГШ Олександр Комаренко заявив, що сьогодні на полі бою наші воїни нав'язують російським окупантам свою ініціативу, адже неможливо досягти успіху, якщо лише реагувати на дії ворога. Наразі у СОУ шукають напрямки, на яких можуть активно діяти. Тоє не виключено, що у 2026 році можуть бути кроки, які ворог точно не очікує. Як інформує портал "Коментарі", про це Олександр Комаренко зазначив у ході інтерв'ю "РБК Україна".

Чи справді ЗСУ готуються до контрнаступу у 2026-му: у Генштабі зробили інтригуючу заяву

Контрнаступ ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

"Якщо ми не будемо володіти ініціативою, а натомість будемо просто відбиватись, то рано чи пізно нас доб'ють, — заявив Комаренко. — Тому окремо плануються дії, які примусять противника змінити свої плани й діяти так, як він не планував".

За словами Комаренка, там, де росіяни наступають, будуть оборонні дії, але інколи обираються та опрацьовуються також напрямки, на яких немає активності – там будуть дії, які змусять ворога діяти так, як він не планував, так, як вигідно нам.

"І це не обов'язково будуть безпосередньо дії військ, плануємо й асиметричні дії. Буде щось таке, чого він не очікує, — наголошує Комаренко. — ... Певні напрацювання щодо тих чи інших ділянок у нас є. Наприклад, ось чотири теки з варіантами наших дій на інших напрямках, які можуть бути реалізовані та чекають свого часу".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сили оборони України продовжують наступальну операцію на південному напрямку та вже досягли значних результатів. Українським військовим вдалося звільнити понад 400 квадратних кілометрів території та практично повністю повернути під контроль Дніпропетровську область. Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв'ю РБК-Україна.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини