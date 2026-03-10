Чи справді ЗСУ готуються до контрнаступу у 2026-му: у Генштабі зробили інтригуючу заяву

Начальник Головного оперативного управління ГШ Олександр Комаренко заявив, що сьогодні на полі бою наші воїни нав'язують російським окупантам свою ініціативу, адже неможливо досягти успіху, якщо лише реагувати на дії ворога. Наразі у СОУ шукають напрямки, на яких можуть активно діяти. Тоє не виключено, що у 2026 році можуть бути кроки, які ворог точно не очікує. Як інформує портал "Коментарі", про це Олександр Комаренко зазначив у ході інтерв'ю "РБК Україна".

Контрнаступ ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

"Якщо ми не будемо володіти ініціативою, а натомість будемо просто відбиватись, то рано чи пізно нас доб'ють, — заявив Комаренко. — Тому окремо плануються дії, які примусять противника змінити свої плани й діяти так, як він не планував".

За словами Комаренка, там, де росіяни наступають, будуть оборонні дії, але інколи обираються та опрацьовуються також напрямки, на яких немає активності – там будуть дії, які змусять ворога діяти так, як він не планував, так, як вигідно нам.

"І це не обов'язково будуть безпосередньо дії військ, плануємо й асиметричні дії. Буде щось таке, чого він не очікує, — наголошує Комаренко. — ... Певні напрацювання щодо тих чи інших ділянок у нас є. Наприклад, ось чотири теки з варіантами наших дій на інших напрямках, які можуть бути реалізовані та чекають свого часу".

