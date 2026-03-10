Чи справді ЗСУ готуються до контрнаступу у 2026-му: у Генштабі зробили інтригуючу заяву

Рубрики
Кравцев Сергей
Начальник Головного оперативного управління ГШ Олександр Комаренко заявив, що сьогодні на полі бою наші воїни нав'язують російським окупантам свою ініціативу, адже неможливо досягти успіху, якщо лише реагувати на дії ворога. Наразі у СОУ шукають напрямки, на яких можуть активно діяти. Тоє не виключено, що у 2026 році можуть бути кроки, які ворог точно не очікує. Як інформує портал "Коментарі", про це Олександр Комаренко зазначив у ході інтерв'ю "РБК Україна".
Контрнаступ ЗСУ. Фото: з відкритих джерел
За словами Комаренка, там, де росіяни наступають, будуть оборонні дії, але інколи обираються та опрацьовуються також напрямки, на яких немає активності – там будуть дії, які змусять ворога діяти так, як він не планував, так, як вигідно нам.
