Война с Россией Действительно ли ВСУ готовятся к контрнаступлению в 2026-м: в Генштабе сделали интригующее заявление
Действительно ли ВСУ готовятся к контрнаступлению в 2026-м: в Генштабе сделали интригующее заявление

В Генштабе анонсируют действия на направлениях, где россияне не активны, заставят оккупантов "действовать так, как они не планировали"

10 марта 2026, 11:48
Кравцев Сергей

Начальник Главного оперативного управления ГШ Александр Комаренко заявил, что сегодня на поле боя наши воины навязывают российским оккупантам свою инициативу, ведь невозможно добиться успеха, если только реагировать на действия врага. В настоящее время в СОУ ищут направления, на которых могут активно действовать. Не исключено, что в 2026 году могут быть шаги, которые враг точно не ожидает. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Александр Комаренко отметил в ходе интервью "РБК Украина".

Действительно ли ВСУ готовятся к контрнаступлению в 2026-м: в Генштабе сделали интригующее заявление

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

"Если мы не будем владеть инициативой, но будем просто отбиваться, то рано или поздно нас добьют, — заявил Комаренко. — Поэтому отдельно планируются действия, которые заставят противника изменить свои планы и действовать так, как он не планировал".

По словам Комаренко, там, где россияне наступают, будут оборонные действия, но иногда избираются и прорабатываются также направления, на которых нет активности – там будут действия, которые заставят врага действовать так, как он не планировал, как выгодно нам.

"И это не обязательно будут непосредственно действия войск, планируем и асимметричные действия. Будет что-то такое, чего он не ожидает, — отмечает Комаренко. — ...Определенные наработки по тем или иным участкам у нас есть. Например, вот четыре папки с вариантами наших действий по другим направлениям, которые могут быть реализованы и ждут своего времени".

Читайте на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на южном направлении и уже добились значительных результатов. Украинским военным удалось освободить более 400 квадратных километров территории и практически полностью вернуть под контроль Днепропетровскую область. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ генерал-майор Александр Комаренко в интервью РБК-Украина.




