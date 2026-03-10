Действительно ли ВСУ готовятся к контрнаступлению в 2026-м: в Генштабе сделали интригующее заявление

Рубрики
Кравцев Сергей
Начальник Главного оперативного управления ГШ Александр Комаренко заявил, что сегодня на поле боя наши воины навязывают российским оккупантам свою инициативу, ведь невозможно добиться успеха, если только реагировать на действия врага. В настоящее время в СОУ ищут направления, на которых могут активно действовать. Не исключено, что в 2026 году могут быть шаги, которые враг точно не ожидает. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Александр Комаренко отметил в ходе интервью "РБК Украина".
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
По словам Комаренко, там, где россияне наступают, будут оборонные действия, но иногда избираются и прорабатываются также направления, на которых нет активности – там будут действия, которые заставят врага действовать так, как он не планировал, как выгодно нам.
Читайте на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на южном направлении и уже добились значительных результатов. Украинским военным удалось освободить более 400 квадратных километров территории и практически полностью вернуть под контроль Днепропетровскую область. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ генерал-майор Александр Комаренко в интервью РБК-Украина.