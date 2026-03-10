Контрудар дає результат: яку область майже повністю звільнили ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на південному напрямку та вже досягли значних результатів. Українським військовим вдалося звільнити понад 400 квадратних кілометрів території та практично повністю повернути під контроль Дніпропетровську область. Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв'ю РБК-Україна.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українські підрозділи не лише просунулися вперед, а й провели зачистку тилових районів від ворожих диверсійних груп, які намагалися проникнути в глиб території.

"Звільнено майже всю територію Дніпропетровської області. Залишилося доопрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити", — зазначив Комаренко.

Генерал підкреслив, що операція була ретельно підготовлена та пройшла всі необхідні етапи планування та узгодження. У наступі беруть участь підрозділи десантно-штурмових та штурмових військ за підтримки механізованих бригад, які утримують оборону на цьому напрямі.

За словами Комаренка, завдяки активним діям української армії у лютому вдалося звільнити більше території, ніж було втрачено на фронті.

Незважаючи на успіхи, ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Найбільш напружена обстановка зберігається на Покровському та Олександрівському напрямах, де російські війська зосередили основні зусилля.

Проте українським силам поступово вдається стабілізувати фронт. Генерал зазначив, що кількість атак противника в районах Покровська та Мирнограда знизилася, оскільки російське командування перекинуло частину сил на Олександрівський напрямок.

У Генштабі також прогнозують, що під час весняної кампанії Росія продовжить концентрувати основні зусилля на Покровському, Олександрівському та Запорізькому напрямах, прагнучи встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями, а також просунутися у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Читайте на порталі "Коментарі" — ЗСУ зривають плани Росії на літній наступ: у США розкрили деталі.



