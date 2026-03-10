ВСУ срывают планы России на летнее наступление: в США раскрыли детали

Украинские силы проводят успешные контратаки сразу на нескольких направлениях в Запорожской области, что может сорвать планы России на весенне-летнюю наступательную кампанию 2026 года. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, украинская армия активизировала действия не только в районах Александровки и Гуляйполя, но и на западном участке Запорожского фронта. Эти операции уже создают тактические, оперативные и стратегические проблемы для российских войск.

Военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российская группировка "Днепр", в которую входит 58-я общевойсковая армия Южного военного округа, фактически остановила продвижение в районе Орехова и южнее Запорожья. Украинские контратаки на направлении Ричне – Приморское вынудили небольшие подразделения армии РФ отступить из северной и центральной частей Приморского.

По его словам, украинские подразделения также вытеснили российские силы из Новояколевки и северной части Лукьяновского, а также отбросили противника южнее Павловки. Попытки армии РФ возобновить наступление в районе Орехова пока остаются безрезультатными. Российские войска атакуют возле Белогорья, Малой Токмачки, Роботино и Даниловки, а также пытаются продвинуться к Малым Щербакам, однако успеха не имеют.

Аналитики отмечают, что украинские контрудары заставили подразделения 58-й армии и десантников ВДВ переключиться на оборону вместо дальнейшего наступления.

В ISW напоминают, что ограниченные контратаки ВСУ в западной части Запорожской области начались еще в феврале и усилились в начале марта. Параллельное давление на российские силы сразу на нескольких участках фронта вынуждает командование РФ распылять ресурсы и одновременно отражать удары в зонах ответственности как 58-й, так и 5-й армий.

По оценке аналитиков, такая тактика может серьезно осложнить реализацию планов Кремля по масштабному наступлению в ближайшие месяцы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп сделал заявление о Путине и Зеленском: есть ли надежда на мир в Украине.



