ЗСУ зривають плани Росії на літній наступ: у США розкрили деталі

Українські сили проводять успішні контратаки одразу на кількох напрямках у Запорізькій області, що може зірвати плани Росії на весняно-літню наступальну кампанію 2026 року. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, українська армія активізувала дії не лише в районах Олександрівки та Гуляйполя, а й на західній ділянці Запорізького фронту. Ці операції вже створюють тактичні, оперативні та стратегічні проблеми для російських військ.

Військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російське угруповання "Дніпро", до якого входить 58-а загальновійськова армія Південного військового округу, фактично зупинило просування в районі Оріхова та на південь від Запоріжжя. Українські контратаки на напрямі Річне-Приморське змусили невеликі підрозділи армії РФ відступити з північної та центральної частин Приморського.

За його словами, українські підрозділи також витіснили російські сили з Новояколівки та північної частини Лук'янівського, а також відкинули супротивника на південь від Павлівки. Спроби армії РФ відновити наступ у районі Оріхова поки що залишаються безрезультатними. Російські війська атакують біля Білогір'я, Малої Токмачки, Роботино та Данилівки, а також намагаються просунутися до Малих Щербаків, проте успіху не мають.

Аналітики зазначають, що українські контрудари змусили підрозділи 58-ї армії та десантників ВДВ перейти на оборону замість подальшого наступу.

В ISW нагадують, що обмежені контратаки ЗСУ у західній частині Запорізької області почалися ще у лютому та посилилися на початку березня. Паралельний тиск на російські сили відразу на кількох ділянках фронту змушує командування РФ розпорошувати ресурси і одночасно відбивати удари в зонах відповідальності як 58-ї, так і 5-ї армій.

За оцінкою аналітиків, така тактика може серйозно ускладнити реалізацію планів Кремля щодо масштабного наступу у найближчі місяці.

