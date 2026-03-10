Контрудар дает результат: какую область почти полностью освободили ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на южном направлении и уже достигли значительных результатов. Украинским военным удалось освободить более 400 квадратных километров территории, а также практически полностью вернуть под контроль Днепропетровскую область. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ генерал-майор Александр Комаренко в интервью РБК-Украина.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, украинские подразделения не только продвинулись вперед, но и провели зачистку тыловых районов от вражеских диверсионных групп, которые пытались проникнуть вглубь территории.

"Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два – зачистить", — отметил Комаренко.

Генерал подчеркнул, что операция была тщательно подготовлена и прошла все необходимые этапы планирования и согласования. В наступлении участвуют подразделения десантно-штурмовых и штурмовых войск при поддержке механизированных бригад, которые удерживают оборону на этом направлении.

По словам Комаренко, благодаря активным действиям украинской армии в феврале удалось освободить больше территории, чем было потеряно на фронте.

Несмотря на успехи, ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на Покровском и Александровском направлениях, где российские войска сосредоточили основные усилия.

Однако украинским силам постепенно удается стабилизировать фронт. Генерал отметил, что количество атак противника в районах Покровска и Мирнограда снизилось, поскольку российское командование перебросило часть сил на Александровское направление.

В Генштабе также прогнозируют, что в ходе весенней кампании Россия продолжит концентрировать основные усилия на Покровском, Александровском и Запорожском направлениях, стремясь установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях.

