ВСУ ударили по стратегическим целям россиян: в Генштабе раскрыли детали

Украинские воины поразили топливные склады, а также артиллерию и станцию РЭС россиян на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в Telegram Генштаба ВСУ.

Взрыв. Фото: из открытых источников

"В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии поражений по военным объектам противника. Украинские ударные БпЛА успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка", — отметили в Генштабе.

Кроме того, ВСУ поразили пункт управления ударными дронами россиян недалеко от Мирнограда, подразделение артиллерии врага в окрестностях Сухецкого и пушку возле Дорожнянки Донецкой области.

Также украинские военные успешно ударили по скоплению живой силы противника в районах Новониколаевки, Селидового и Покровска.

В Генштабе отметили, Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора.

