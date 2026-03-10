logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ ударили по стратегическим целям россиян: в Генштабе раскрыли детали
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ ударили по стратегическим целям россиян: в Генштабе раскрыли детали

Украинские военные "минунули" несколько важных целей россиян

10 марта 2026, 15:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские воины поразили топливные склады, а также артиллерию и станцию РЭС россиян на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в Telegram Генштаба ВСУ.

ВСУ ударили по стратегическим целям россиян: в Генштабе раскрыли детали

Взрыв. Фото: из открытых источников

"В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии поражений по военным объектам противника. Украинские ударные БпЛА успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка", — отметили в Генштабе.

Кроме того, ВСУ поразили пункт управления ударными дронами россиян недалеко от Мирнограда, подразделение артиллерии врага в окрестностях Сухецкого и пушку возле Дорожнянки Донецкой области.

Также украинские военные успешно ударили по скоплению живой силы противника в районах Новониколаевки, Селидового и Покровска.

В Генштабе отметили, Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора.

Читайте на портале "Комментарии" — начальник Главного оперативного управления ГШ Александр Комаренко заявил, что сегодня на поле боя наши воины навязывают российским оккупантам свою инициативу, ведь невозможно добиться успеха, если только реагировать на действия врага. В настоящее время в СОУ ищут направления, на которых могут активно действовать. Не исключено, что в 2026 году могут быть шаги, которые враг точно не ожидает. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Александр Комаренко отметил в ходе интервью "РБК Украина".

Также издание "Комментарии" сообщало – достаточно болезненным вопросом является нехватка бронетехники на фронте. Однако оно может быть решено. Об этом у себя в Telegram рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/35919
Теги:

Новости

Все новости