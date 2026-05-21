ЗСУ рознесли штаб ФСБ РФ: знищено близько сотні окупантів

Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили штаб російського ФСБ та знищили ЗРК "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, показавши відео уражень.

ФСБ. Фото: з відкритих джерел

"Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими", – акцентував президент.

Глава держави додав, що росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати.

Відповідно до інформації на відео, уражено штаб спецпризначнців ФСБ РФ у н.п. Генічеська Гірка Херсонської області.

