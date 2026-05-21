Війна з Росією ЗСУ рознесли штаб ФСБ РФ: знищено близько сотні окупантів
ЗСУ рознесли штаб ФСБ РФ: знищено близько сотні окупантів

Президент Зеленський наголосив, українські санкції продовжать працювати

21 травня 2026, 15:55
Кравцев Сергей

Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили штаб російського ФСБ та знищили ЗРК "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, показавши відео уражень.

ФСБ. Фото: з відкритих джерел

"Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими", – акцентував президент.

Глава держави додав, що росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати.

Відповідно до інформації на відео, уражено штаб спецпризначнців ФСБ РФ у н.п. Генічеська Гірка Херсонської області.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українська армія продовжує застосовувати "далекобійні санкції" проти російської нафтопереробки. У ніч проти 21 травня під ударом опинився Сизранський НПЗ, розташований на відстані понад 800 км від кордону. Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського. Також удар підтвердили Сили безпілотних систем.

У ССО проінформували, що підрозділи Deep-strike уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області, який належить "Роснефті". СБС розповіли, що удару по російському заводу завдали оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має власних ефективних засобів для перехоплення російських балістичних ракет. Про це глава держави повідомив під час зустрічі з українськими вченими, наголосивши, що розробка сучасного антибалістичного захисту залишається одним із ключових завдань країни.

За словами Зеленського, українські інженери та оборонна галузь вже досягли помітного прогресу у створенні технологій протидії різним типам загроз – від звичайних безпілотників до реактивних дронів та далекобійної зброї. Проте саме напрямок антибалістичної оборони залишається найскладнішим і найболючішим.




Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19156
