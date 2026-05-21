Зеленський розкрив наслідки нових "далекобійних санкцій" проти РФ

Кравцев Сергей
Українська армія продовжує застосовувати "далекобійні санкції" проти російської нафтопереробки. У ніч проти 21 травня під ударом опинився Сизранський НПЗ, розташований на відстані понад 800 км від кордону. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського. Також удар підтвердили Сили безпілотних систем.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
У ССО проінформували, що підрозділи Deep-strike уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області, який належить "Роснефті".
СБС розповіли, що удару по російському заводу завдали оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд".
Варто зазначити, раніше самі ж росіяни у пабліках повідомляли, що вогонь охопив нафтопереробний завод у місті Сизрань Самарської області Росії на тлі повідомлень про "безпілотну небезпеку".
Сизранський НПЗ є частиною самарського нафтопереробного вузла "Роснєфті" та виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти. Річний обсяг переробки заводу становить від 7 до 8,9 млн тонн нафти.
Окрім цивільних потреб, цей НПЗ забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Росії. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море.