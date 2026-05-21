Зеленський розкрив наслідки нових "далекобійних санкцій" проти РФ

Володимир Зеленський фактично підтвердив удар по Сизранському НПЗ

21 травня 2026, 12:18
Кравцев Сергей

Українська армія продовжує застосовувати "далекобійні санкції" проти російської нафтопереробки. У ніч проти 21 травня під ударом опинився Сизранський НПЗ, розташований на відстані понад 800 км від кордону. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського. Також удар підтвердили Сили безпілотних систем.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

У ССО проінформували, що підрозділи Deep-strike уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області, який належить "Роснефті".

СБС розповіли, що удару по російському заводу завдали оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд".

"На об’єкті потужністю до 9 мільйонів тон нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу", — йдеться у заяві ССО.

Варто зазначити, раніше самі ж росіяни у пабліках повідомляли, що вогонь охопив нафтопереробний завод у місті Сизрань Самарської області Росії на тлі повідомлень про "безпілотну небезпеку".

Сизранський НПЗ є частиною самарського нафтопереробного вузла "Роснєфті" та виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти. Річний обсяг переробки заводу становить від 7 до 8,9 млн тонн нафти.

Окрім цивільних потреб, цей НПЗ забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Росії. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море.

"Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника забезпечувати російські війська пально-мастильними матеріалами та підтримувати ведення агресивної війни проти України", — акцентували у СБС.




