Зеленский раскрыл последствия новых "дальнобойных санкций" против РФ
Зеленский раскрыл последствия новых "дальнобойных санкций" против РФ

Владимир Зеленский фактически подтвердил удар по Сызранскому НПЗ

21 мая 2026, 12:18
Кравцев Сергей

Украинская армия продолжает применять "дальнобойные санкции" против российской нефтепереработки. В ночь на 21 мая под ударом оказался Сызранский НПЗ, расположенный на расстоянии более 800 км от границы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского. Также удар подтвердили Силы беспилотных систем.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В ССО проинформировали, что подразделения Deep-strike поразили принадлежащий "Роснефти" Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

СБС рассказали, что удар по российскому заводу нанесли операторы 1-го отдельного центра и 413-го полка "Рейд".

"На объекте мощностью до 9 миллионов тонн нефти в год, расположенном в более чем 800 километрах от границы Украины, зафиксирован масштабный пожар", — говорится в заявлении ССО.

Стоит отметить, что ранее сами же россияне в пабликах сообщали, что огонь охватил нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрань Самарской области России на фоне сообщений о "беспилотной опасности".

Сызранский НПЗ является частью самарского нефтеперерабатывающего узла "Роснефти" и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты. Годовой объем переработки завода составляет от 7 до 8,9 млн. тонн нефти.

Помимо гражданских нужд этот НПЗ обеспечивает топливом российскую военную авиацию и воинские части в центре и на юге России. Оттуда также нефтепродукты экспортируются через реку Волга и Каспийское море.

"Силы беспилотных систем последовательно снижают способности противника обеспечивать российские войска горюче-смазочными материалами и поддерживать ведение агрессивной войны против Украины", — акцентировали в СБС.




