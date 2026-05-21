Знову в яблучко: який важливий НПЗ РФ у вогні

Вогонь охопив нафтопереробний завод у місті Сизрань Самарської області Росії на тлі повідомлень про "безпілотну небезпеку".

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Близько 4 ночі губернатор Самарської області В'ячеслава Федорищев в Telegram повідомив, що в області ввели режим "безпілотна небезпека", а за 40 хвилини повідомив, що в регіоні діє режим "Килим", який закриває повітряний простір для польотів.

Згодом місцеві жителі почали ділитися інформацією у пабліках, що в Сизрані вирує пожежа. У мережі публікують багато фото та відео із стовпом диму у небі та відкритим горінням на території місцевого нафтопереробного заводу.

Зазначають, що палає одна з установок переробки нафти.

Пізніше Федорищев повідомив, що регіон атакують БпЛА і що є 2 загиблих та постраждалі. Про пожежу на заводі губернатор нічого не написав, лише нагадав, що знімати та публікувати фото й відео атаки та її наслідків заборонено.

Варто зауважити, Сизранський НПЗ уже багато разів був під атакою, востаннє в кінці квітня. Цей завод щорічно переробляє від 7 до 8.9 млн. тонн нафти на рік. НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил Росії.

Росавіація повідомляє про закриття низки аеропортів в РФ, зокрема, Саратова, Нижнього Новогорода, Пензи, Махачкали та Калуги.

Цікаво, що після серії атак українських дронів великі НПЗ у центральній частині Росії почали масово скорочувати або повністю зупиняти виробництво пального. Про це повідомляє Reuters.

Під удари потрапили підприємства, які забезпечують понад 30% виробництва бензину в РФ. На цьому тлі Москва вже була змушена заборонити експорт бензину щонайменше до кінця липня.

За оцінками Reuters, українські удари вивели з ладу близько чверті всіх російських нафтопереробних потужностей. Йдеться про понад 83 млн тонн переробки на рік або приблизно 238 тисяч тонн на добу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія виснажується, але не зупиняється: у Генштабі зробили тривожну заяву про фронт.



