Росія виснажується, але не зупиняється: у Генштабі зробили тривожну заяву про фронт

Ситуація на фронті залишається напруженою, однак кардинальних змін на лінії бойового зіткнення наразі не відбувається. Попри величезні втрати, російська армія продовжує щоденні наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля на Донеччині. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв’ю Report.

Андрій Гнатов. Фото: з відкритих джерел

За словами генерал-лейтенанта, найзапекліші бої тривають на Покровському та Олександрівському напрямках. Саме там російські війська намагаються тиснути найбільше, однак, як наголошує Гнатов, ворог досі не зміг отримати ані стратегічної, ані оперативної переваги.

У Генштабі звертають увагу, що втрати російської армії вже фактично зрівнялися з темпами поповнення особового складу контрактниками, а подекуди навіть перевищують їх. Це свідчить про серйозні проблеми Кремля з людським ресурсом.

“Росія вже воює в умовах відчутного дефіциту особового складу, і надалі ця ситуація лише загострюватиметься”, — зазначив Гнатов.

Водночас у ЗСУ не поспішають говорити про швидке завершення війни. За оцінкою українського командування, Росія все ще має достатньо ресурсів для продовження бойових дій упродовж кількох років, хоча її можливості поступово виснажуються.

Гнатов підкреслив, що тривалість війни напряму залежатиме від рішень керівництва РФ. При цьому Україна, за його словами, готується не лише стримувати ворога, а й створювати умови, які можуть змусити Кремль перейти до дипломатичного врегулювання.

У Генштабі запевняють: українські сили продовжать робити все можливе, аби зупинити російський наступ і не допустити реалізації планів Москви на фронті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін заговорив про кінець війни: чому Кремль охопив страх.



