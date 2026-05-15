logo

BTC/USD

80430

ETH/USD

2252.87

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия истощается, но не останавливается: в Генштабе сделали тревожное заявление о фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия истощается, но не останавливается: в Генштабе сделали тревожное заявление о фронте

Армия РФ ежедневно бросает войска в атаки, несмотря на бешеные потери, однако в ВСУ считают - ресурс Кремля не безграничен

15 мая 2026, 12:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуация на фронте остается напряженной, однако кардинальных изменений на линии боевого столкновения пока не происходит. Несмотря на огромные потери, российская армия продолжает ежедневные наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в Донецкой области. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью Report.

Россия истощается, но не останавливается: в Генштабе сделали тревожное заявление о фронте

Андрей Гнатов. Фото: из открытых источников

По словам генерал-лейтенанта, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Александровском направлениях. Там российские войска пытаются давить больше всего, однако, как отмечает Гнатов, враг до сих пор не смог получить ни стратегического, ни оперативного преимущества.

В Генштабе обращают внимание, что потери российской армии уже фактически сравнялись с темпами пополнения личного состава контрактниками, а иногда даже превышают их. Это свидетельствует о серьезных проблемах Кремля с человеческим ресурсом.

"Россия уже воюет в условиях ощутимого дефицита личного состава, и в дальнейшем эта ситуация будет только обостряться", — отметил Гнатов.

В то же время в ВСУ не спешат говорить о скором завершении войны. По оценке украинского командования, у России все еще есть достаточно ресурсов для продолжения боевых действий на протяжении нескольких лет, хотя ее возможности постепенно истощаются.

Гнатов подчеркнул, что продолжительность войны будет напрямую зависеть от решений руководства РФ. При этом Украина, по его словам, готовится не только умерять врага, но и создавать условия, которые могут заставить Кремль перейти к дипломатическому урегулированию.

В Генштабе уверяют, что украинские силы продолжат делать все возможное, чтобы остановить российское наступление и не допустить реализации планов Москвы на фронте.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин заговорил о конце войны: почему Кремль охватил страх.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости