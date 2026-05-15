Россия истощается, но не останавливается: в Генштабе сделали тревожное заявление о фронте

Ситуация на фронте остается напряженной, однако кардинальных изменений на линии боевого столкновения пока не происходит. Несмотря на огромные потери, российская армия продолжает ежедневные наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в Донецкой области. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью Report.

По словам генерал-лейтенанта, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Александровском направлениях. Там российские войска пытаются давить больше всего, однако, как отмечает Гнатов, враг до сих пор не смог получить ни стратегического, ни оперативного преимущества.

В Генштабе обращают внимание, что потери российской армии уже фактически сравнялись с темпами пополнения личного состава контрактниками, а иногда даже превышают их. Это свидетельствует о серьезных проблемах Кремля с человеческим ресурсом.

"Россия уже воюет в условиях ощутимого дефицита личного состава, и в дальнейшем эта ситуация будет только обостряться", — отметил Гнатов.

В то же время в ВСУ не спешат говорить о скором завершении войны. По оценке украинского командования, у России все еще есть достаточно ресурсов для продолжения боевых действий на протяжении нескольких лет, хотя ее возможности постепенно истощаются.

Гнатов подчеркнул, что продолжительность войны будет напрямую зависеть от решений руководства РФ. При этом Украина, по его словам, готовится не только умерять врага, но и создавать условия, которые могут заставить Кремль перейти к дипломатическому урегулированию.

В Генштабе уверяют, что украинские силы продолжат делать все возможное, чтобы остановить российское наступление и не допустить реализации планов Москвы на фронте.

