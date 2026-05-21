Снова в яблочко: какой важный НПЗ РФ в огне

Огонь охватил нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрань Самарской области России на фоне сообщений о "беспилотной опасности".

Около 4 ночи губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram сообщил, что в области ввели режим "беспилотная опасность", а через 40 минут сообщил, что в регионе действует режим "Ковёр", закрывающий воздушное пространство для полетов.

Впоследствии местные жители начали делиться информацией в пабликах, что в Сызрани бушует пожар. В сети публикуют много фотографий и видео со столбом дыма в небе и открытым горением на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Отмечают, что горит одна из установок переработки нефти.

Позже Федорищев сообщил, что регион атакуют БпЛА и что 2 погибших и пострадавшие. О пожаре на заводе губернатор ничего не написал, лишь напомнил, что снимать и публиковать фото и видео атаки и ее последствия запрещено.

Стоит отметить, что Сызранский НПЗ уже много раз был под атакой, последний раз в конце апреля. Этот завод ежегодно перерабатывает от 7 до 8.9 млн тонн нефти в год. НПЗ задействован в обеспечении вооруженных сил России.

Росавиация сообщает о закрытии ряда аэропортов в РФ, в частности Саратова, Нижнего Новогорода, Пензы, Махачкалы и Калуги.

Интересно, что после серии атак украинских дронов большие НПЗ в центральной части России начали массово сокращать или полностью останавливать производство горючего. Об этом сообщает Reuters.

Под удары попали компании, обеспечивающие более 30% производства бензина в РФ. На этом фоне Москва уже была вынуждена запретить экспорт бензина, по меньшей мере, до конца июля.

По оценкам Reuters, украинские удары вывели из строя около четверти всех российских нефтеперерабатывающих мощностей. Речь идет о более чем 83 млн тонн переработки в год или около 238 тысяч тонн в сутки.

