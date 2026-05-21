ВСУ разнесли штаб ФСБ РФ: уничтожено около сотни окупантов

Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили штаб российского ФСБ и уничтожили ЗРК "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, показав видео впечатления.

"Благодаря только одной этой операции российские потери – около сотни оккупантов уничтожены и ранены", – акцентировал президент.

Глава государства добавил, что россияне должны чувствовать, что эту свою войну они должны завершать. Украинские санкции средней и дальней дистанций продолжат работу.

Согласно информации на видео, поражен штаб спецназначенцев ФСБ РФ в н.п. Геническая Горка Херсонской области.

Читайте на портале "Комментарии" — украинская армия продолжает применять "дальнобойные санкции" против российской нефтепереработки. В ночь на 21 мая под ударом оказался Сызранский НПЗ, расположенный на расстоянии более 800 км от границы. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского. Также удар подтвердили Силы беспилотных систем.

В ССО проинформировали, что подразделения Deep-strike поразили принадлежащий "Роснефти" Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. СБС рассказали, что удар по российскому заводу нанесли операторы 1-го отдельного центра и 413-го полка "Рейд".

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет собственных эффективных средств для перехвата российских баллистических ракет. Об этом глава государства сообщил во время встречи с украинскими учеными, отметив, что разработка современной антибаллистической защиты остается одной из ключевых задач страны.

По словам Зеленского, украинские инженеры и оборонная отрасль уже добились заметного прогресса в создании технологий противодействия разным типам угроз – от обычных беспилотников до реактивных дронов и дальнобойного оружия. Однако само направление антибаллистической обороны остается самым сложным и болезненным.



