Зеленський визнав критичну проблему України: із чим досі не вдається впоратися у війні
Зеленський визнав критичну проблему України: із чим досі не вдається впоратися у війні

Київ досі не має ефективної власної антибалістичної системи, незважаючи на мільярдні вкладення в оборонні технології

21 травня 2026, 12:35
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має власних ефективних засобів для перехоплення російських балістичних ракет. Про це глава держави повідомив під час зустрічі з українськими вченими, наголосивши, що розробка сучасного антибалістичного захисту залишається одним із ключових завдань країни.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, українські інженери та оборонна галузь вже досягли помітного прогресу у створенні технологій протидії різним типам загроз – від звичайних безпілотників до реактивних дронів та далекобійної зброї. Проте саме напрямок антибалістичної оборони залишається найскладнішим і найболючішим.

"Антибалістики поки немає. Шукаємо. Готові пам'ятники поставити людині, яка дасть нам сучасну систему", — емоційно наголосив президент.

Він зазначив, що робота над створенням таких технологій продовжується щодня, а перші результати вже є. При цьому попит на подібні розробки всередині країни є величезним, оскільки російські балістичні ракети залишаються однією з найнебезпечніших загроз для українських міст та критичної інфраструктури.

Володимир Зеленський також наголосив на масштабах фінансування оборонних технологій. За його словами, основне навантаження на інвестиції зараз несе саме держава, а не приватний бізнес. Йдеться про колосальні суми – від 40 до 60 мільярдів доларів щорічно, які прямують на розвиток військових технологій, виробництво озброєнь та зміцнення обороноздатності країни.

На тлі регулярних російських ударів питання створення власної сучасної системи ПРО стає для України не лише питанням безпеки, а й стратегічної незалежності від зовнішніх постачань озброєнь.

Зеленський розкрив наслідки нових "дальнобійних санкцій" проти РФ.



Джерело: https://www.facebook.com/share/v/18iWrZ9fwt/
