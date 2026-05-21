logo

BTC/USD

77233

ETH/USD

2116.07

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский признал критическую проблему Украины: с чем до сих пор не удается справиться в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский признал критическую проблему Украины: с чем до сих пор не удается справиться в войне

Киев до сих пор не имеет эффективной собственной антибаллистической системы, несмотря на миллиардные вложения в оборонные технологии

21 мая 2026, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не располагает собственными эффективными средствами для перехвата российских баллистических ракет. Об этом глава государства сообщил во время встречи с украинскими учеными, подчеркнув, что разработка современной антибаллистической защиты остается одной из ключевых задач страны.

Зеленский признал критическую проблему Украины: с чем до сих пор не удается справиться в войне

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, украинские инженеры и оборонная отрасль уже достигли заметного прогресса в создании технологий противодействия различным типам угроз – от обычных беспилотников до реактивных дронов и дальнобойного оружия. Однако именно направление антибаллистической обороны остается самым сложным и болезненным.

“Антибаллистики пока нет. Ищем. Готовы памятники поставить человеку, который даст нам современную систему”, — эмоционально подчеркнул президент.

Он отметил, что работа над созданием таких технологий продолжается ежедневно, а первые результаты уже есть. При этом спрос на подобные разработки внутри страны огромный, поскольку российские баллистические ракеты остаются одной из самых опасных угроз для украинских городов и критической инфраструктуры.

Владимир Зеленский также обратил внимание на масштабы финансирования оборонных технологий. По его словам, основную нагрузку по инвестициям сейчас несет именно государство, а не частный бизнес. Речь идет о колоссальных суммах – от 40 до 60 миллиардов долларов ежегодно, которые направляются на развитие военных технологий, производство вооружений и укрепление обороноспособности страны.

На фоне регулярных российских ударов вопрос создания собственной современной системы ПРО становится для Украины не только вопросом безопасности, но и стратегической независимости от внешних поставок вооружений.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский раскрыл последствия новых "дальнобойных санкций" против РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/v/18iWrZ9fwt/
Теги:

Новости

Все новости