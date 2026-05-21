Зеленский признал критическую проблему Украины: с чем до сих пор не удается справиться в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не располагает собственными эффективными средствами для перехвата российских баллистических ракет. Об этом глава государства сообщил во время встречи с украинскими учеными, подчеркнув, что разработка современной антибаллистической защиты остается одной из ключевых задач страны.

Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, украинские инженеры и оборонная отрасль уже достигли заметного прогресса в создании технологий противодействия различным типам угроз – от обычных беспилотников до реактивных дронов и дальнобойного оружия. Однако именно направление антибаллистической обороны остается самым сложным и болезненным.

“Антибаллистики пока нет. Ищем. Готовы памятники поставить человеку, который даст нам современную систему”, — эмоционально подчеркнул президент.

Он отметил, что работа над созданием таких технологий продолжается ежедневно, а первые результаты уже есть. При этом спрос на подобные разработки внутри страны огромный, поскольку российские баллистические ракеты остаются одной из самых опасных угроз для украинских городов и критической инфраструктуры.

Владимир Зеленский также обратил внимание на масштабы финансирования оборонных технологий. По его словам, основную нагрузку по инвестициям сейчас несет именно государство, а не частный бизнес. Речь идет о колоссальных суммах – от 40 до 60 миллиардов долларов ежегодно, которые направляются на развитие военных технологий, производство вооружений и укрепление обороноспособности страны.

На фоне регулярных российских ударов вопрос создания собственной современной системы ПРО становится для Украины не только вопросом безопасности, но и стратегической независимости от внешних поставок вооружений.

